Varanasi News: वैसे तो आमतौर पर आपने पुरुषों को महिलाओं को छेड़ते सुना होगा, लेकिन वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्थान ह, जहां पुरुष सुरक्षित नहीं हैं और यहां महिलाएं पुरुषों के साथ छेड़छाड़ व अश्लील इशारे करती है। इसी कड़ी में थाना सिगरा की पुलिस ने ऐसे छह महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो आने-जाने वाले यात्रियों के साथ छेड़छाड़, विवाद और परेशान किया करती थी। पकड़ी गई महिलाओं को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, कई दिनों से यात्रियों से छेड़छाड़ और विवाद की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।