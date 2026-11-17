Varanasi Encounter News: वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक मनचले के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की इस घटना में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोप है कि पकड़े गए आरोपी ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की एक छात्रा से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वहीं, मेडिकल के लिए ले जाने के दौरान उसने पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनकर उन पर तान दी, जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान वह घायल हो गया। पकड़ा गया आरोपी ऑटो चालक है और मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है।