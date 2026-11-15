15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

छठी मैया में आस्था की अनूठी तस्वीर: किन्नर समाज ने भी रखा व्रत, काशी के घाटों पर उमड़ा जनसैलाब

Chhath Puja news: पूरे देश में छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोक आस्था के इस महापर्व की अनोखी छटा वाराणसी में भी देखने को मिली, जब किन्नर समुदाय ने भी छठ पूजा का व्रत रखा...
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Updated: 15 Nov 2026, 6:13 PM IST

Varanasi latest news

देश के जवानों के लिए किन्नर समुदाय ने रखा छठ व्रत

Chhath Puja 2026: पूरे देश में छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोक आस्था के इस महापर्व की अनोखी छटा वाराणसी में भी देखने को मिली, जब किन्नर समुदाय ने भी छठ पूजा का व्रत रखा और देश के वीर जवानों के लिए दुआ मांगी। वहीं, दूसरी तरफ काशी के सभी 84 घाटों पर आस्था का जनसलब उमड़ पड़ा। इसके साथ ही वरुणा नदी के तट पर भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर भगवान भास्कर से वरदान मांगा। रविवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब सोमवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चार दिवसीय इस कठिन पूजा की समाप्ति हो जाएगी।

वरुणा नदी किनारे किन्नर समाज की पूजा

वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे स्थित शास्त्री घाट पर किन्नर समाज के लोगों ने देश की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों (सेना) के लिए और उनकी सलामती व लंबी उम्र के लिए छठी मैया से दुआ मांगी। इस दौरान सलमान किन्नर ने बताया कि प्रत्येक साल वह किन्नर समाज की तरफ से इस छठ व्रत को करती हैं। उन्होंने बताया कि जो वीर जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए छठी मैया से उनके लिए वरदान मांगा जाता है। उन्होंने बताया कि जवानों के साथ-साथ उनके परिवार व उनके अच्छे स्वास्थ्य की वह खुशहाली के लिए छठी मैया से उन्होंने प्रार्थना की है।

‘सवा लाख के साड़ी भीजे’ एक ऐसा पर्व जिसमें धन पर भारी पड़ती है आस्था, जानें काशी की महिलाओं की श्रद्धा

ये भी पढ़ें
Varanasi latest news

दूसरी तरफ वाराणसी के सभी 84 घाटों पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने रविवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की कामना की है। सिर्फ गंगा घाटी नहीं बल्कि वरुणा और छोटे-मोटे तालाबों व कुंड़ों में भी आस्थावानों ने डुबकी लगाकर इस व्रत को रखा। दरअसल, चार दिवसीय छठ पूजा का रविवार को तीसरा दिन है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस कठिन पूजा की समाप्ति हो जाती है। इस दौरान डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने और दर्शन करने के लिए महिलाएं करीब 2 घंटे तक पानी में डूबी रही।

जाति का भेदभाव नहीं

दरअसल, छठ पूजा में सूर्य के दोनों दोनों रूपों की पूजा की जाती है। आस्तचलगामी यानि डूबते हुए सूर्य और उदयमान यानी उगते हुए सूर्य की उपासना का यह अनूठा पर्व है। इसमें शुद्धता, संयम और अनुशासन ही लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक इस पूजा को करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और भगवान भास्कर अर्घ्य मिलने के साथ ही संतान को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। वही परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्व में ना तो कोई पंडित होता और ना ही किसी प्रकार का मंत्र। इसके साथ ही जाती और धर्म का भी इसमें भेदभाव नहीं होता है। श्रद्धालु एक साथ घाटों पर खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित करते हैं।

दीपावली-छठ पर उपहार: वाराणसी में 4 हजार युवाओं को मिला जॉब, 333 महिलाएं भी बनीं आत्मनिर्भर

ये भी पढ़ें
Varanasi latest news
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.