छठी मैया में आस्था की अनूठी तस्वीर: किन्नर समाज ने भी रखा व्रत, काशी के घाटों पर उमड़ा जनसैलाब

दरअसल, छठ पूजा में सूर्य के दोनों दोनों रूपों की पूजा की जाती है। आस्तचलगामी यानि डूबते हुए सूर्य और उदयमान यानी उगते हुए सूर्य की उपासना का यह अनूठा पर्व है। इसमें शुद्धता, संयम और अनुशासन ही लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक इस पूजा को करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और भगवान भास्कर अर्घ्य मिलने के साथ ही संतान को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। वही परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्व में ना तो कोई पंडित होता और ना ही किसी प्रकार का मंत्र। इसके साथ ही जाती और धर्म का भी इसमें भेदभाव नहीं होता है। श्रद्धालु एक साथ घाटों पर खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित करते हैं।