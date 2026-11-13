8 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी: 9 राज्यों में तलाश, वाराणसी में दबोचे गए 3 ठग

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को साइबर क्राईम सेल व थाना सारनाथ की संयुक्त टीम ने सारनाथ थाना क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग किराए के कमरे में मोबाइल फोन के माध्यम से अवैध रूप से ऑनलाइन मनी गेम खिला रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके से सागर सेठ, मंगल कुमार और सुदीप कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि वे टेलीग्राम एप पर New Ludo Parivar नाम से ग्रुप बनाकर इसमें लोगों को जोड़ने थे और दोगुना मुनाफा कमाने का लालच देकर प्रतिबंधित ऑनलाइन लूडो गेम में पैसा लगवाते थे।