20 लाख Gmail ID, कई देशों तक नेटवर्क! कानपुर से गिरफ्तार युवक के मामले में UP-ATS का बड़ा खुलासा

जांच एजेंसी को आशंका है कि इन Gmail ID का इस्तेमाल भारत में स्कूलों और कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल भेजने के साथ-साथ Cyber Fraud जैसी गतिविधियों में भी किया गया हो सकता है। हालांकि, इन अकाउंट के वास्तविक इस्तेमाल और इनके पीछे सक्रिय लोगों की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल UP-ATS इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने इतनी बड़ी संख्या में ईमेल आईडी कैसे तैयार कीं, इन्हें खरीदने वाले लोग कौन थे और क्या इस नेटवर्क के तार किसी बड़े साइबर अपराध से जुड़े हैं। आने वाले दिनों में जांच के दौरान इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।