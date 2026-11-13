UP Politics: बुलडोजर बनाम साइकिल! लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल

होर्डिंग पर लिखा- ‘जो आए थे बुलडोजर से, वो जाएंगे साइकिल से’, बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े अभयराज यादव ने लगवाई होर्डिंग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Bulldozer Politics: राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बार फिर राजनीतिक संदेश से जुड़ी होर्डिंग लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस बार लगाई गई होर्डिंग में बुलडोजर और साइकिल के जरिए प्रदेश की सियासत को लेकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। होर्डिंग पर लिखे नारे ने राजनीतिक माहौल में चर्चा बढ़ा दी है। यह होर्डिंग बदलापुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 364 से जुड़े जयंती अभयराज यादव द्वारा लगवाई गई बताई जा रही है।
सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई इस होर्डिंग पर बड़े अक्षरों में लिखा है, ‘जो आए थे बुलडोजर से, वो जाएंगे साइकिल से।’ इसके साथ ही पोस्टर पर लिखा गया है, ‘बुलडोजर वाली जुल्मी हुकूमत के सामने आ डटी है जनता अपनी साइकिल के साथ। इस घमंडी सत्ता के हर जुल्म के खिलाफ बदले की शुरुआत बदलापुर से।’ होर्डिंग में इस्तेमाल किए गए इन नारों के जरिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिह्न साइकिल को जनता की आवाज और बुलडोजर को मौजूदा सत्ता की कार्यशैली के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। पोस्टर का संदेश साफ तौर पर राजनीतिक विरोध और सत्ता के खिलाफ अपनी बात रखने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है।
इस होर्डिंग को बदलापुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 364 से जोड़कर देखा जा रहा है। जयंती अभयराज यादव के नाम से लगवाई गई इस होर्डिंग में बदलापुर से बदलाव की शुरुआत करने की बात कही गई है। राजधानी में सपा कार्यालय के बाहर इस तरह का पोस्टर लगाए जाने से स्थानीय राजनीति के साथ-साथ प्रदेश की राजनीति में भी इसकी चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाना कोई नई बात नहीं है। अलग-अलग राजनीतिक दल समय-समय पर ऐसे नारों और संदेशों का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार बुलडोजर और साइकिल को आमने-सामने रखकर तैयार किया गया संदेश लोगों का ध्यान खींच रहा है।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अनुराग रस्तोगी ने कहा कि आज के दौर में किसी भी राजनीतिक पोस्टर का असर केवल उस जगह तक सीमित नहीं रहता, जहां उसे लगाया जाता है। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंचते ही राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में सपा कार्यालय के बाहर लगी इस होर्डिंग का संदेश भी समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन सकता है।
फिलहाल इस होर्डिंग के जरिए बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। पोस्टर में इस्तेमाल किए गए शब्दों से साफ है कि इसके माध्यम से बुलडोजर की राजनीति पर सवाल उठाते हुए साइकिल के पक्ष में माहौल बनाने का संदेश दिया गया है। आने वाले समय में इस तरह के राजनीतिक संदेश प्रदेश की सियासत में किस तरह की चर्चा पैदा करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।
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