‘अपने जीवन में ऐसी भ्रष्ट पुलिस नहीं देखी’, साक्षी महाराज के बयान पर अखिलेश का तंज, बोले- भाजपा ही संकट है

साक्षी महाराज के बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि हाथ कंगन को आरसी क्या देखे-भोगे को साक्षी क्या अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब सत्ताधारी दल के अपने सांसद ही थानों को 'दलाली का अड्डा' बता रहे हैं तो विपक्ष भ्रष्ट शासन-प्रशासन के बारे में क्या बोले। उन्होंने कहा कि उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज अपनी ही सरकार के महा-भ्रष्टाचार से हताश होकर कह रहे हैं: अपने जीवन में ऐसी भ्रष्ट पुलिस नहीं देखी। अखिलेश ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा कि शिकायत बाहर निकलने का रास्ता भी होती है। भाजपा ही संकट है।