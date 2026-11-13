‘भैया, आईने में देख लेना किसके साथ जा रहे हैं’, चंद्रशेखर के गठबंधन से INDIA में नाराजगी, अरविंद सावंत बोले- ओवैसी का साथ देने वाले भी BJP के साथ

इस गठबंधन को लेकर INDIA गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने चंद्रशेखर आजाद के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद अभी मेरा नया परिचय है। अच्छा लड़ाकू युवा है। मैं कहता हूं कि भैया जरा आइने में देख लेना कि आप किसके साथ जा रहे हैं। जिसने कहा कि मैं भाजपा का समर्थन करता हूं। पहले ओवैसी से वो भी तो पूछ लो कि भाजपा का समर्थन करते हो या नहीं करते। अगर वो भाजपा का समर्थन करते हैं और आप उनके साथ में जाते हो, तो आप भाजपा के साथ हो। वो बी टीम हैं, हो सकता है कि आप सी टीम होंगे। पर भाजपा के साथ होंगे। आजाद नाम है न आपके लिए आप आजाद नहीं रहेंगे।'