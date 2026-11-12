‘अयोध्या जाने से पहले संत समाज से माफी मांगें अखिलेश’, BJP प्रवक्ता अजय आलोक का हमला, बोले- चुनाव करीब आते ही बढ़ेगी बौखलाहट

अखिलेश यादव के 95-5 वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय आलोक ने सपा प्रमुख पर तंज कसा। अखिलेश ने हाल ही में यूपी की राजनीतिक लड़ाई को 80 और 20 के बजाय 95 और 5 का मुकाबला बताया था। उनका कहना था कि प्रदेश के 95 प्रतिशत लोग दुखी, परेशान और अपमानित हैं जबकि 5 प्रतिशत लोग उनका शोषण करने वाले हैं। अजय आलोक ने कहा कि इनकी गणित बहुत खराब है। वे किस हिसाब से 95-5 की बात कर रहे हैं जबकि पांच में से भी कुछ सांसद उनके अपने परिवार से ही हैं। क्या उनकी लड़ाई अपने ही परिवार के लोगों से है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि 95 प्रतिशत लोग कभी भी उनके साथ नहीं रहे हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे विपक्षी नेता बौखलाहट में ऐसे ही और बयान देंगे।