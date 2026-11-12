Owaisi-Chandrashekhar Alliance: ‘अब्दुल को मिलेगा बराबर का दर्जा’, ओवैसी बोले- हमारे लोगों को सिर्फ वोटर बनकर इस्तेमाल किया गया

UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। AIMIM प्रमुख ने कहा कि अब्दुल को बराबर का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब तक उनके समुदाय और पिछड़े वर्गों के लोगों को सिर्फ वोटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया। दोनों नेताओं ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के तहत यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है।