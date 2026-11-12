‘यादव-यादव बोलकर ज्यादा सीना न ठोंके’, अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का हमला, बोले- हर चौराहे पर गुंडों को पाल रखा है

राजभर ने आरोप लगाया कि सपा में चाचा और भतीजे के बीच खींचतान फिर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चाचा के समर्थक अखिलेश के पुतले जला रहे हैं और बाहुबलियों तथा धनबलियों से बातचीत के लिए वीडियो कॉल के जरिए चाचा से संपर्क कराया जा रहा है। उन्होंने अखिलेश को सलाह दी कि वह अपने चाचा से संबंध सुधारने की कोशिश करें। राजभर ने कहा कि अगर सपा में बगावत नहीं थमी तो विधानसभा चुनाव में अलग-अलग सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसे उम्मीदवारों को फंडिंग और बड़े नेताओं से बातचीत के जरिए समर्थन भी मिल सकता है।