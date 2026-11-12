12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘यादव-यादव बोलकर ज्यादा सीना न ठोंके’, अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का हमला, बोले- हर चौराहे पर गुंडों को पाल रखा है

Uttar Pradesh Politics: ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर इटावा और बाराबंकी में दलितों के साथ हुई घटनाओं को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सपा में अंदरूनी खींचतान, पूर्वांचल में यादव वोटों में गिरावट और आगामी विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवार उतरने का भी दावा किया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Updated: 12 Nov 2026, 11:24 AM IST

OP Rajbhar

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना (PC IANS)

Akhilesh Yadav: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए इटावा और बाराबंकी की घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने इटावा में बिट्टू यादव पर दलित की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश और मारपीट का आरोप लगाया। वहीं, बाराबंकी में प्रमोद यादव पर दलित युवक दिलीप पासी की पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश से सवाल किए। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने समर्थकों की गुंडई पर रोक लगानी चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने सपा में अंदरूनी खींचतान और यादव वोटों में गिरावट को लेकर तंज कसा था।

सपा नेता दलितों के साथ मारपीट और गाली-गलौज कर रहे हैं- ओपी राजभर

ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि अखिलेश यादव आप तो अभी तक सो ही रहे होंगे, लेकिन आपका पीडीए यानी 'पीट देगा अहीर' आपके सीएम बनने की अफवाह भर से सो ही नहीं रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इटावा में बिट्टू यादव ने दलित चंद्रमोहन दिवाकर की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। राजभर ने कहा कि जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गाली-गलौज की और चंद्रमोहन दिवाकर के साथ मारपीट की।

आजम खान से जेल में मिलेंगे शिवपाल यादव, पत्नी तंजीन फातिमा ने जेल की व्यवस्था पर उठाए थे सवाल

ये भी पढ़ें
UP News

राजभर ने बाराबंकी की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां प्रमोद यादव ने दलित दिलीप पासी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि एक तरफ सपा के नेता गुंडई करने वालों को पार्टी से बाहर निकालने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग दलितों के साथ मारपीट और गाली-गलौज कर रहे हैं।

'यादव-यादव बोलकर ज्यादा सीना न ठोंके'

राजभर ने कहा कि सीएम योगी सही कहते हैं आप लोगों ने हर चौराहे पर गुंडों को पाल रखा है। उन्होंने अखिलेश यादव को अपने समर्थकों पर लगाम लगाने की सलाह देते हुए कहा कि अरे मित्र अखिलेश, नींद और भ्रम की दुनिया से बाहर आइए और गुंडई के नशे में चूर अपने लठैतों को कायदे से चांपिए महाराज।

राजभर ने आगे कहा कि यादव-यादव बोलकर ज्यादा सीना नहीं ठोंकना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे लोगों की अइंठन दूर करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों से यादव समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है।

सपा में अंदरूनी खींचतान पर भी साधा था निशाना

इससे पहले बुधवार को भी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था। उन्होंने सपा के अंदर चल रही कथित खींचतान और पूर्वांचल में पार्टी के वोट बैंक को लेकर सवाल उठाए थे। राजभर ने दावा किया था कि सपा के एक नेता ने रिपोर्ट में पूर्वांचल में यादव वोटों में 18 प्रतिशत की गिरावट की बात कही है। उन्होंने सैफई परिवार में भतीजावाद और चच्चावाद को लेकर भी तंज कसा।

चाचा-भतीजे के बीच विवाद पर कसा तंज

राजभर ने आरोप लगाया कि सपा में चाचा और भतीजे के बीच खींचतान फिर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चाचा के समर्थक अखिलेश के पुतले जला रहे हैं और बाहुबलियों तथा धनबलियों से बातचीत के लिए वीडियो कॉल के जरिए चाचा से संपर्क कराया जा रहा है। उन्होंने अखिलेश को सलाह दी कि वह अपने चाचा से संबंध सुधारने की कोशिश करें। राजभर ने कहा कि अगर सपा में बगावत नहीं थमी तो विधानसभा चुनाव में अलग-अलग सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसे उम्मीदवारों को फंडिंग और बड़े नेताओं से बातचीत के जरिए समर्थन भी मिल सकता है।

‘पहला ऐसा यादव नेता देखा जो अहीर-अहीर में भेद करता हो’, ओपी राजभर का अखिलेश पर तंज, पूछा- कितने घोसी और कितने कमरिया को दिया टिकट?

ये भी पढ़ें
OP Rajbhar
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.