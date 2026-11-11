महज 7 महीने प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर, फिर भी इतिहास में क्यों दर्ज है उनका नाम?

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर (फाइल फोटो)
Chandrashekhar former Prime Minister of India: चंद्रशेखर ने 10 नवंबर 1990 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल महज करीब सात महीने का रह-10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। चौधरी चरण सिंह के बाद वे दूसरे सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी उनकी अल्पमत सरकार राजनीतिक अस्थिरता के बीच सत्ता में आई। इतने कम समय के बावजूद उनका नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया।
चंद्रशेखर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र में मंत्री नहीं बने। वे सीधे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। समाजवादी आंदोलन से निकले वे इकलौते नेता थे जिन्होंने देश की सबसे ऊंची कार्यकारी कुर्सी संभाली। मात्र 50 से 64 सांसदों के समर्थन के साथ उन्होंने सरकार बनाई। यह घटना भारतीय संसदीय इतिहास में दुर्लभ मानी जाती है।
कांग्रेस में रहते हुए चंद्रशेखर अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने जाते थे। उन्हें ‘युवा तुर्क’ कहा जाता था। इंदिरा गांधी से वैचारिक मतभेद के बावजूद वे पार्टी में सक्रिय रहे। आपातकाल के दौरान कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह घटना उनकी सिद्धांतप्रियता को दर्शाती है। सादगी, ईमानदारी और गरीबों-वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें अलग पहचान दी। वे सत्ता से ज्यादा मूल्यों को महत्व देते थे।
1983 में चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक करीब 4260 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा की। यह यात्रा जनसंपर्क और जमीनी राजनीति की मिसाल बनी। पदयात्रा के दौरान वे गांव-गांव गए, आम लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। इस कदम ने उन्हें ‘जननायक’ की छवि दी और राजनीति में जनसेवा के आदर्श को मजबूत किया।
उनके कार्यकाल में देश कई संकटों से घिरा था। मंडल आयोग की सिफारिशों और राम मंदिर विवाद ने सामाजिक-राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया था। खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ीं और विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में आ गया। ऐसी स्थिति में सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के प्रयास किए। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए सोना गिरवी रखने जैसे कठिन फैसले लिए गए। कई विश्लेषक मानते हैं कि उनके कार्यकाल ने बाद के आर्थिक उदारीकरण सुधारों की नींव रखने में भूमिका निभाई।
कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। कारण था हरियाणा पुलिस द्वारा राजीव गांधी के आवास की निगरानी का आरोप। चंद्रशेखर और राजीव गांधी के बीच मतभेद बढ़ गए। कहा जाता है कि एक मौके पर चंद्रशेखर ने साफ कहा था—“डोंट डिक्टेट मी”। सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए उन्होंने मार्च 1991 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद भी वे चुनाव तक पद पर बने रहे। यह घटना उनके स्वाभिमान और स्वतंत्र सोच को दर्शाती है।
चंद्रशेखर का कार्यकाल छोटा जरूर था, लेकिन संकट के समय स्थिरता बनाए रखने, सिद्धांतवादी राजनीति की मिसाल पेश करने और सादगी भरे व्यक्तित्व के कारण वे याद किए जाते हैं। बलिया के किसान परिवार से निकलकर देश के शीर्ष पद तक पहुंचना प्रेरणादायक है। वे दिखाते हैं कि सत्ता की अवधि से ज्यादा मायने रखती है सोच, साहस और मूल्यों के प्रति निष्ठा। आज भी वे उन नेताओं में शुमार हैं जिनकी सादगी और जनसेवा की याद बनी हुई है।
महज सात महीने के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिद्धांतों की राजनीति के प्रतीक बने रहे। उनका नाम इसलिए इतिहास में दर्ज है क्योंकि उन्होंने समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले फैसले और छवि छोड़ी।
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