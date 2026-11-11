महज 7 महीने प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर, फिर भी इतिहास में क्यों दर्ज है उनका नाम?

उनके कार्यकाल में देश कई संकटों से घिरा था। मंडल आयोग की सिफारिशों और राम मंदिर विवाद ने सामाजिक-राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया था। खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ीं और विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में आ गया। ऐसी स्थिति में सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के प्रयास किए। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए सोना गिरवी रखने जैसे कठिन फैसले लिए गए। कई विश्लेषक मानते हैं कि उनके कार्यकाल ने बाद के आर्थिक उदारीकरण सुधारों की नींव रखने में भूमिका निभाई।