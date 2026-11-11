रामभक्तों पर गोलीकांड को लेकर माफी मांगें अखिलेश, वरना अयोध्या में नहीं घुसने देंगे: संतों ने दी चेतावनी

सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Photo IANS)
Akhilesh Yadav Ayodhya Visit: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे के ऐलान के बाद राजनीति घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल रही है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM सहित कई राजनीति दल सपा प्रमुख पर निशाना साध रहे है। अब संत-महंत भी इस मामले में कूद पड़े है। संतों ने ऐलान किया है कि अखिलेश को अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं समाजवार्दी पार्टी अखिलेश यादव का बचाव कर रही है।
मणिराम दास जी की छावनी के तुलसीदास योग और प्राकृतिक चिकित्सालय के सभागार में संतों की एक मीटिंग हुई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास शास्त्री ने इसकी अध्यक्षता की हैं। बुधवार को हुई इस बैठक में संतों ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश माफी मांगे। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उन्हें अयोध्या की पांच कोस की शाास्त्रीय सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर श्रीराम मंदिर धार्मिक समिति के सदस्य स्वामी राजकुमार दास ने संत काफी नाराज है, लेकिन वे दर्शन के विरोध नहीं करते। भगवान राम और अयोध्या सभी की हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुलायम सिंह यादव ने रामभक्तों पर गोली चलवाई थी। अखिलेश यादव को इस घटना के लिए काफी मांगनी चाहिए।
अखिलेश यादव की दीपोत्सव और दिवाली को लेकर दी गई हालिया टिप्पणी पर पलटवार करते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान अयोध्या को क्या दिया था? आज अयोध्या में 'दीपोत्सव' इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है कि दुनिया भर के लोगों को लग रहा है मानो कलयुग में त्रेतायुग जैसा माहौल हो और भगवान राम लौट आए हों। सपा शासनकाल में तो अयोध्या के विकास के लिए बजट तक आवंटित नहीं किया गया था। उल्टा उनके शासन में भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए गए थे। दयाशंकर ने कहा कि इस प्रकार से उनको इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है।
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