Akhilesh Yadav Statement: ‘परिवार के लिए तेल ले जाना भी गुनाह हो गया?’ अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा

Akhilesh Yadav Mustard Oil Controversy: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर नोटबंदी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है। उन्होंने आम लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति बचा हुआ सरसों का तेल अपने परिवार के लिए लेकर जा रहा है तो उसे भी अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस बयान के जरिए आम आदमी की मुश्किलों और उसके सम्मान से जुड़े सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि देश में आम लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के इस्तेमाल के लिए बचा हुआ सामान ले जाने वाले व्यक्ति के साथ अगर अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो यह बेहद दुखद है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आम आदमी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है?