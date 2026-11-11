Akhilesh Yadav Statement: ‘परिवार के लिए तेल ले जाना भी गुनाह हो गया?’ अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा

अखिलेश यादव ने कहा- परिवार के लिए बचा हुआ सरसों का तेल ले जाने पर भी लोगों को अपमानित किया जा रहा है। (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Akhilesh Yadav Mustard Oil Controversy: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर नोटबंदी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है। उन्होंने आम लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति बचा हुआ सरसों का तेल अपने परिवार के लिए लेकर जा रहा है तो उसे भी अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस बयान के जरिए आम आदमी की मुश्किलों और उसके सम्मान से जुड़े सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि देश में आम लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के इस्तेमाल के लिए बचा हुआ सामान ले जाने वाले व्यक्ति के साथ अगर अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो यह बेहद दुखद है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आम आदमी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है?
अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले को लेकर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बैंकों को डुबाने के लिए नोटबंदी कर दी गई। उनके मुताबिक, दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्ट फैसला शायद ही कभी हुआ होगा। उन्होंने नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। सपा अध्यक्ष का कहना है कि नोटबंदी के फैसले ने आम लोगों, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों को काफी परेशानी में डाल दिया था। अचानक लिए गए इस फैसले का असर बाजार से लेकर छोटे उद्योगों तक देखने को मिला। उनके मुताबिक, सरकार के इस कदम से लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई और कई परिवारों को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा।
अखिलेश यादव ने अपने बयान में सरसों के तेल का उदाहरण देकर आम परिवारों से जुड़े मुद्दे को उठाया। सरसों का तेल भारतीय रसोई की रोजमर्रा की जरूरत है। ऐसे में परिवार के इस्तेमाल के लिए बचा हुआ तेल ले जाने पर किसी को अपमानित किए जाने की बात ने उनके बयान को आम लोगों की समस्याओं से जोड़ दिया।
अखिलेश यादव के इस बयान को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के खिलाफ सपा के हमले के तौर पर देखा जा रहा है। नोटबंदी और आम जनता की आर्थिक परेशानियों को लेकर सपा प्रमुख लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उनके ताजा बयान से एक बार फिर नोटबंदी के फैसले और सरकार की नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश