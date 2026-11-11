‘पूर्वांचल में सपा के खिलाफ बगावत शुरू’, ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को दी चेतावनी, बोले- हर सीट पर होंगे बागी उम्मीदवार

OP Rajbhar on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने करारा निशाना साधा है। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए दावा किया है कि, समाजवादी पार्टी के अंदर पूर्वांचल में बगावत शुरू हो गई है। उन्होंने पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच खींचतान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सपा के भीतर आपसी विवाद फिर से गहराने लगा है। राजभर ने लिखा कि इधर आप नौ सौ चूहे खाकर मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं और उधर पूर्वांचल में सपा के अंदर बगावत का बिगुल बज गया है।