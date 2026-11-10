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लखनऊ

‘गांधी परिवार डरने वाला नहीं है’, सोनिया गांधी की किताब पर BJP के हमलों का अराधना मिश्रा ने दिया जवाब; जानिए क्या कहा

Sonia Gandhi Book Controversy: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अराधना मिश्रा मोना ने सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' पर भाजपा के हमलों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार डरने वाला नहीं है। जानिए पूरा मामला...
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Updated: 10 Nov 2026, 4:07 PM IST

Congress leader Aradhana Mishra (PhotoANI)

आराधना मिश्रा यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। PC: ANI

Aradhana Mishra Mona statement on Sonia Gandhi: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अराधना मिश्रा 'मोना' ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालिया किताब 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही टिप्पणियों पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों और चुनौतियों को पूरी ईमानदारी के साथ सामने रखा है। किताब की बातों को लेकर भले ही विवाद हो सकता है, लेकिन इससे न तो गांधी परिवार डरने वाला है और न ही कोई कांग्रेस कार्यकर्ता किसी दबाव में आने वाला है।

'सोनिया गांधी ने बिना किसी डर के लिखी है किताब'

अराधना मिश्रा ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी जिंदगी के खट्टे-मीठे अनुभवों को बिना किसी डर या संकोच के लिखा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया उन संघर्षों और चुनौतियों को उन्होंने किताब के जरिए बहुत ही बेबाकी से लोगों के सामने रखा है। उनके मुताबिक सोनिया गांधी ने अपनी बात पूरी ईमानदारी से लिखी है। ऐसे में किताब में लिखी बातों पर बेवजह राजनीतिक विवाद खड़ा होने से कांग्रेस हरगिज पीछे हटने वाली नहीं है।

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आजादी की लड़ाई और बलिदान का किया जिक्र

अराधना मिश्रा ने अपनी बात रखते हुए देश के स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी परिवार के बलिदान का भी प्रमुखता से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस और उसके नेताओं ने कई मुश्किलों का सामना किया था और बड़े बलिदान दिए थे। अराधना मिश्रा ने खास तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम लेते हुए कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए अपने दो सबसे प्रिय सदस्यों को खोया है। ऐसे गौरवशाली इतिहास वाला परिवार आज की राजनीतिक चुनौतियों और टिप्पणियों से डरने वाला नहीं है।

सोनिया गांधी की किताब पर क्यों हो रही है बहस?

सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर इन दिनों राजनीतिक चर्चा काफी तेज है। भाजपा की ओर से किताब में लिखी गई कुछ बातों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए अराधना मिश्रा ने सोनिया गांधी का बचाव किया है। उन्होंने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि, किताब को लेकर होने वाली इस तरह की राजनीतिक आलोचना से कांग्रेस का रुख बदलने वाला नहीं है।

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