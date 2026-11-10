‘गांधी परिवार डरने वाला नहीं है’, सोनिया गांधी की किताब पर BJP के हमलों का अराधना मिश्रा ने दिया जवाब; जानिए क्या कहा

Aradhana Mishra Mona statement on Sonia Gandhi: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अराधना मिश्रा 'मोना' ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालिया किताब 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही टिप्पणियों पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों और चुनौतियों को पूरी ईमानदारी के साथ सामने रखा है। किताब की बातों को लेकर भले ही विवाद हो सकता है, लेकिन इससे न तो गांधी परिवार डरने वाला है और न ही कोई कांग्रेस कार्यकर्ता किसी दबाव में आने वाला है।