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लखनऊ

‘राशन में सरसों का तेल भी मिलेगा’, अयोध्या घटना पर अखिलेश ने BJP पर साधा निशाना, बोले- अगला चुनाव महिला-युवा बनाम भाजपा होगा

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में महिलाओं के साथ मारपीट पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि सपा की सरकार बनने पर राशन में सरसों का तेल मिलेगा। जानिए पूरा मामला...
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Updated: 9 Nov 2026, 12:58 PM IST

Akhilesh Yadav

सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Photo-IANS)

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल बटोर रही गरीब महिलाओं के साथ मारपीट की घटना के विडियो साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि, भाजपा केवल नारी सम्मान की बात करती है लेकिन असल में उनके कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ बेहद अपमानजनक और हिंसक व्यवहार किया जा रहा है। अखिलेश ने महिला आयोग से अपील की है कि, वह इस गंभीर मामले का संज्ञान ले और जिम्मेदार भाजपा नेताओं व आयोजकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे।

'PDA सरकार बनने पर सरसों का तेल देने का किया वादा'

सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में PDA की सरकार बनने पर राशन में सरसों का तेल भी दिया जाएगा ताकि गरीब, शोषित, दुखी और वंचित लोगों को बेंत खाने और बेइज्जती सहने की जरूरत ना पड़े। अखिलेश ने साफ कहा कि, भाजपा के उत्पीड़न से परेशान और दुखी जनता इस बार उन्हें सत्ता से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा देगी।

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अखिलेश यादव ने अयोध्या दीपोत्सव के बाद के 2 वीडियो साझा किए हैं। दरअसल, छोटी दिवाली के दिन अयोध्या के सरयू तट पर 30 लाख दीप जलाकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया था। सामने आए वीडियो में गरीब घरों की महिलाएं और बच्चे दीयों से बचा हुआ सरसों का तेल बटोरते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान गले में आई कार्ड पहने कुछ लोग उन गरीब महिलाओं और बच्चों को बेंत और छड़ी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने उनके बाद गलत व्यवहार किया।

लखनऊ अग्निकांड की पीड़ित मां का भी उठाया मुद्दा

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में अपने बेटे को खोने वाली एक दुखी मां के साथ हुए दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि 22 जून, 2026 को अलीगंज की एक इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवारों से मिलने मौके पर पहुंचे थे तब उन्होंने उस दुखी मां का सार्वजनिक रूप से अपमान किया था। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं इस घटना को कभी नहीं भूलेंगी।

अगला चुनाव महिला और युवा बनाम भाजपा होगा

अखिलेश यादव ने भाजपा पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि मातृशक्ति का श्राप कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा और हालिया विधान परिषद चुनावों की हार से यह पूरी तरह साफ है कि, भाजपा अब तेल की फिसलन वाली ढलान पर आ चुकी है और जनता उसे बुरी तरह हराने के मूड में है। जनआक्रोश के डर से कई नेता भाजपा छोड़ रहे हैं। अखिलेश ने यह भी ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव पूरी तरह से महिला और युवा बनाम भाजपा होने जा रहा है।

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