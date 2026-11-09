‘राशन में सरसों का तेल भी मिलेगा’, अयोध्या घटना पर अखिलेश ने BJP पर साधा निशाना, बोले- अगला चुनाव महिला-युवा बनाम भाजपा होगा

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल बटोर रही गरीब महिलाओं के साथ मारपीट की घटना के विडियो साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि, भाजपा केवल नारी सम्मान की बात करती है लेकिन असल में उनके कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ बेहद अपमानजनक और हिंसक व्यवहार किया जा रहा है। अखिलेश ने महिला आयोग से अपील की है कि, वह इस गंभीर मामले का संज्ञान ले और जिम्मेदार भाजपा नेताओं व आयोजकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे।