चुनाव से पहले अखिलेश को याद आए रामलला, अयोध्या दौरे पर भाजपा का हमला, जयवीर सिंह बोले- पहले कारसेवकों से मांगें माफी

इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बाबरी विध्वंस संबंधी बयान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। शनिवार को जारी बयान में पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन की याद आने लगी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अयोध्या जरूर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें सनातन धर्म और हिंदू आस्था को लेकर अपने पुराने बयानों और राजनीतिक रुख पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।