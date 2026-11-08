चुनाव से पहले अखिलेश को याद आए रामलला, अयोध्या दौरे पर भाजपा का हमला, जयवीर सिंह बोले- पहले कारसेवकों से मांगें माफी

UP Politics: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि चुनाव करीब आने के कारण अखिलेश यादव का अयोध्या जाने का प्रस्ताव राजनीतिक मंशा से प्रेरित नजर आता है।
जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने चाहिए, लेकिन उन्हें उन राम भक्तों और कारसेवकों के परिवारों से भी माफी मांगनी चाहिए, जिन पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गोली चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश को देशभर के श्रद्धालुओं से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक इंडी गठबंधन ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे।
मंत्री ने अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे को चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि धार्मिक आस्था को राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म में विश्वास रखता है तो उसे स्वाभाविक रूप से रामलला के दर्शन करने चाहिए।
इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बाबरी विध्वंस संबंधी बयान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। शनिवार को जारी बयान में पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन की याद आने लगी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अयोध्या जरूर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें सनातन धर्म और हिंदू आस्था को लेकर अपने पुराने बयानों और राजनीतिक रुख पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के करीब आते ही रामलला की याद क्यों आ रही है? क्या अब धार्मिक आस्था भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गई है?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी बाबरी विध्वंस की घटना को फिर से राजनीतिक चर्चा में ला रही हैं। बाबरी विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और रामलला विराजमान हैं। देश इस पुराने विवाद से आगे बढ़ चुका है, लेकिन कांग्रेस बार-बार इसे उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले राम मंदिर के जरिए अपनी राजनीतिक छवि बदलने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बाबरी विध्वंस की याद दिलाकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। विपक्षी दलों के इन रुख से स्पष्ट है कि उनके पास जनता के सामने रखने के लिए विकास और जनकल्याण का कोई ठोस एजेंडा नहीं है।
पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ सपा चुनाव से पहले राम मंदिर के जरिए अपनी राजनीतिक छवि बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस बाबरी विध्वंस की चर्चा को फिर से हवा दे रही है।
उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास जनता के सामने रखने के लिए विकास और जनकल्याण का कोई ठोस एजेंडा नहीं है। जनता अब पुराने विवादों पर बयानबाजी के बजाय विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए किए गए कामों का हिसाब चाहती है।
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