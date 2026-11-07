बंधन या गांठ: विधानसभा चुनाव से मौर्य के बहाने कांग्रेस-सपा में बढ़ी दूरी, सीटों पर भी ठनी

कांग्रेस और सपा के बीच मतभेद केवल मौर्य तक सीमित नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों की दावेदारी में बड़ा अंतर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम पहले 150 सीटों की चर्चा को खारिज करते हुए 200 सीटों तक चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। बाद में कांग्रेस की ओर से 175 से 200 सीटों की सूची सपा को सौंपे जाने की बात भी सामने आई। कांग्रेस इसे अपने संगठनात्मक विस्तार, लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन और राहुल गांधी के प्रभाव से जोड़ रही है। वहीं सपा नेतृत्व कांग्रेस को उसकी मौजूदा विधानसभा ताकत और संबंधित क्षेत्रों में जीत की संभावना के आधार पर सीटें देना चाहता है। सपा खेमे से कांग्रेस को करीब 70 से 80 सीटें दिए जाने की चर्चा है। कांग्रेस की इतनी बड़ी दावेदारी को सपा के कई नेता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन की सफलता में राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उस चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं। गठबंधन ने कुल 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी।