अखिलेश यादव पर नितिन नवीन के बयान का OP राजभर ने किया समर्थन, अयोध्या दौरे पर बोले- अब मथुरा और काशी जाने की तारीख भी बताएं

सपा प्रमुख अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने वाले हैं। इस पर तंज कसते हुए ओपी राजभर ने पूर्वांचल की कहावत का जिक्र किया और कहा कि, "अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।" राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव पहले भी अयोध्या गए लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। वाराणसी पहुंचे तो काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए और मथुरा में भी भगवान के दर्शन नहीं किए। अब कम से कम भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दे दी है। उन्होंने अखिलेश से कहा कि इसी सद्बुद्धि के साथ अब मथुरा और काशी जाने की तारीख भी बता दें।