’12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव’, पूरे परिवार के साथ करेंगे रामलला के दर्शन; पवन पांडे ने किया बड़ा खुलासा

आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से ही अखिलेश यादव के मंदिर जाने को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी होती रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार यह सवाल उठा चुके हैं कि सपा अध्यक्ष राम मंदिर में दर्शन करने आखिर क्यों नहीं जाते? अब अयोध्या दौरे की तारीख सामने आने के बाद यूपी की सियासत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि उनके इस दौरे से विरोधियों के सभी सवालों पर पूरी तरह विराम लग जाएगा।