‘मेरे पास पावर है…’, पंचायत चुनाव पर राजभर के बयान से यूपी की सियासत में हलचल

मामले को और पेचीदा बना दिया है प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान ने। पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चत नहीं हो जाता तब तक वह पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। एक जनसभा के दौरान दिया गया यह बयान सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है। वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि उनके पास पावर है और इस पावर का वह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे जो करना है, कर सकता है। वीडियो में राजभर विरोध करने वालों पर कुछ अमर्यादित टिप्पणी करते भी सुने जा रहे हैं। हालांकि ‘प‌त्रिका इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।