Lucknow SP Office Poster: ‘तीन पीढ़ियों’ के पोस्टर से साध्य 2027 का निशाना, चर्चा में सपा का नया स्लोगन

पार्टी नेता हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। देश के युवा मुख्यधारा में जुड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। पूरे देश में युवा और छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय हित के मुद्दे हों, छात्रों के हित हों या जनहित के सवाल। पेपर लीक, नीट में गड़बड़ी और चुनाव आयोग से जुड़ी शिकायतों को लेकर युवा सड़कों पर हैं। इन सकारात्मक और रचनात्मक प्रदर्शनों के दौरान अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी ने छात्रों का भरपूर समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे यहां हो या दिल्ली में।