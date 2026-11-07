‘दिवाली से पहले बड़ी साजिश थी’, वसुंधरा पुलिस चौकी धमाके पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने दिया बयान; जानिए क्या कहा

गोपाल राय ने कहा कि दिवाली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। त्योहार से ठीक एक दिन पहले पुलिस चौकी पर इतना बड़ा धमाका होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह तो भगवान श्रीराम की कृपा थी जिससे कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। गोपाल राय ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि तहरीक उल मुजाहिदीन हिंद नाम के एक संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, इस दावे की अभी तक पुलिस या जांच एजेंसियों की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। राय ने सरकार से इस पूरी घटना की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।