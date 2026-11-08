‘सनातन और नाथ परंपरा का बढ़ा रहे गौरव’, अयोध्या दीपोत्सव पर बाबा रामदेव ने की CM योगी की तारीफ

Baba Ramdev Statement on Ayodhya Deepotsav: रामनगरी अयोध्या में दसवें दीपोत्सव के आयोजन के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने सरयू नदी के किनारे 56 घाटों पर 30 लाख से अधिक दीप जलाए जाने को सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक बताया। बाबा रामदेव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को दीपों से रोशन करने वाला यह आयोजन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विकास, निर्भीकता और सामाजिक समरसता के नए मानक स्थापित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुलामी के प्रतीकों को मिटाकर देश के स्वाभिमान, शौर्य और साहस को आगे बढ़ा रहे हैं।