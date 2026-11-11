यूपी की सियासत में नए तीसरे मोर्चे की तैयारी, 12 नवंबर को साथ आ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी!

उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ संभावित गठबंधन को ओवैसी की नई राजनीतिक रणनीति के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। प्रस्तावित गठबंधन में कुछ अन्य छोटे दलों और नेताओं को शामिल करने की बातचीत की भी खबरें हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने करीब 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का साथ आना चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की संभावना जरूर पैदा कर सकता है। अब सबकी नजर 12 नवंबर को होने वाली संभावित संयुक्त प्रेस-कॉन्फ्रेंस पर टिकी है।