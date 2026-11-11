UPSSSC Recruitment: किसी के घर नौकरी की खुशियां, तो किसी परिवार को आर्थिक सहारा; सीएम योगी ने दी दोहरी सौगात

राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित 1,146 अभ्यर्थियों के लिए यह दिन बेहद खास रहा। लंबे समय तक मेहनत और चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिला। सरकारी नौकरी मिलने से इन युवाओं के परिवारों में भी खुशी का माहौल है। नए कर्मचारियों की तैनाती से राजस्व विभाग के कामकाज को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जनता के काम को प्राथमिकता दें। सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करना उनकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। कामकाज में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही बनाए रखना भी जरूरी है।