Gold Silver Price: अब चांदी दिखा सकती है चमक! सोलर पैनल से शादी के गहनों तक बढ़ेगी मांग, सोने पर भी नजर

Bullion Market after Diwali: दीपावली का त्योहार बीतने के बाद अब सर्राफा बाजार की नजर आने वाले दिनों पर टिक गई है। शादी-विवाह का सीजन शुरू होने वाला है और इसके साथ ही सोने-चांदी के आभूषणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। बाजार के जानकारों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिलने वाले संकेत और औद्योगिक मांग आने वाले समय में कीमती धातुओं की कीमतों को मजबूती दे सकते हैं। खासकर चांदी की बढ़ती औद्योगिक जरूरत को देखते हुए इसमें अच्छी तेजी की संभावना जताई जा रही है। वहीं सोने में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। ऐसे में दीपावली के बाद सर्राफा कारोबार में नई रौनक लौटने की उम्मीद कारोबारियों को है।