UP Election : ओवैसी का गठबंधन प्रस्ताव, मायावती का इनकार! यूपी की सियासत में नई हलचल

बताया जा रहा है कि ओवैसी के इस प्रस्ताव पर मायावती ने नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी असहमति जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि ओवैसी उनके शुभचिंतक हैं या विरोधी। कथित तौर पर मायावती ने यह भी कहा कि दूसरे दलों को साथ लाकर बसपा को भी उसी राजनीतिक समीकरण में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पार्टी का अपना आधार कमजोर हो सकता है। हालांकि, मायावती की ओर से इस कथित बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में उनके नाम से कही गई बातों को फिलहाल सूत्रों की जानकारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इस चर्चा ने बसपा की चुनावी रणनीति और भविष्य में किसी गठबंधन की संभावना को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस जरूर शुरू कर दी है।