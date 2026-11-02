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UP Election : ओवैसी का गठबंधन प्रस्ताव, मायावती का इनकार! यूपी की सियासत में नई हलचल

Mayawati Rejects Owaisi Alliance Proposal: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की चर्चाओं ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ओवैसी के कथित प्रस्ताव पर मायावती की नाराजगी की खबर सामने आई है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Updated: 2 Nov 2026, 1:28 PM IST

यूपी की सियासत में नए गठबंधन की चर्चा के बीच बसपा सुप्रीमो का दो टूक रुख (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

यूपी की सियासत में नए गठबंधन की चर्चा के बीच बसपा सुप्रीमो का दो टूक रुख (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

Owaisi-Mayawati Alliance:उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज होने लगी है। अलग-अलग राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कहीं नए राजनीतिक समीकरण तलाशे जा रहे हैं तो कहीं गठबंधन की संभावनाओं पर बातचीत की चर्चा है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक नई सियासी चर्चा सामने आई है। बताया जा रहा है कि ओवैसी ने मायावती के सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक मायावती इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुईं और उन्होंने साफ कर दिया कि बसपा अपने दम पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी।

इस घटनाक्रम ने यूपी की राजनीति में गठबंधन को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। खास बात यह है कि प्रस्तावित गठबंधन में केवल बसपा और एआईएमआईएम ही नहीं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ अन्य राजनीतिक दलों को भी साथ लाने की बात बताई जा रही है। हालांकि, इस कथित बातचीत और प्रस्ताव को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

ओवैसी ने दिया था कई दलों को साथ लाने का सुझाव

सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मायावती के सामने एक बड़े राजनीतिक गठबंधन का विचार रखा था। इस प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय अलग-अलग दलों को एक मंच पर लाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने की बात कही गई थी। बताया जा रहा है कि इस संभावित गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को भी शामिल करने का सुझाव था। मकसद अलग-अलग राजनीतिक ताकतों को एक साथ लाकर चुनाव में मजबूत विकल्प तैयार करना बताया जा रहा है। हालांकि, यह प्रस्ताव किस स्तर पर रखा गया और इसमें शामिल होने को लेकर किन नेताओं से बातचीत हुई, इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं है।

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मायावती ने गठबंधन की बात पर जताई नाराजगी

बताया जा रहा है कि ओवैसी के इस प्रस्ताव पर मायावती ने नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी असहमति जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि ओवैसी उनके शुभचिंतक हैं या विरोधी। कथित तौर पर मायावती ने यह भी कहा कि दूसरे दलों को साथ लाकर बसपा को भी उसी राजनीतिक समीकरण में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पार्टी का अपना आधार कमजोर हो सकता है। हालांकि, मायावती की ओर से इस कथित बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में उनके नाम से कही गई बातों को फिलहाल सूत्रों की जानकारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इस चर्चा ने बसपा की चुनावी रणनीति और भविष्य में किसी गठबंधन की संभावना को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस जरूर शुरू कर दी है।

बसपा को किसी सहारे की जरूरत नहीं, अकेले लड़ने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, मायावती ने साफ संकेत दिया कि बसपा किसी दूसरे दल के सहारे चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत और संगठन के आधार पर ही चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। उनका रुख यह बताता है कि बसपा अपनी अलग पहचान और स्वतंत्र राजनीतिक रणनीति को बनाए रखना चाहती है। दरअसल, बसपा लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ने की राजनीति करती रही है। पार्टी का अपना संगठन, परंपरागत वोट बैंक और अलग राजनीतिक आधार रहा है। ऐसे में किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने से पार्टी के सामने सीटों के बंटवारे और राजनीतिक पहचान को लेकर कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

यूपी में गठबंधन की राजनीति फिर चर्चा में

उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन हमेशा से चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता रहा है। यहां अलग-अलग जातीय और सामाजिक वर्गों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की रणनीति राजनीतिक दलों के लिए अहम मानी जाती है। ऐसे में ओवैसी की ओर से कई दलों को एक मंच पर लाने का कथित प्रस्ताव अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है।

एआईएमआईएम की नजर भी उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने पर रहती है। पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करती रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक गतिविधियां भी प्रदेश की सियासत में अलग-अलग समीकरण बनाती रही हैं। यदि इन दलों के बीच कोई साझा मंच तैयार होता है तो उसका असर चुनावी चर्चा पर पड़ सकता है। हालांकि, केवल गठबंधन की चर्चा से चुनावी नतीजों का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। किसी भी गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके घटक दलों के बीच कितना तालमेल है, सीटों का बंटवारा किस तरह होता है और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता कितनी है।

मायावती की रणनीति पर टिकी रहेंगी राजनीतिक निगाहें

मायावती के कथित रुख के बाद अब सबकी नजर बसपा की आगे की रणनीति पर रहेगी। पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर क्या तैयारी करती है और दूसरे दलों के साथ किसी तरह की बातचीत की गुंजाइश रखती है या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को मजबूत करना और प्रदेश में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाना है। पार्टी यदि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो उसे सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों और प्रभावी चुनावी अभियान की तैयारी करनी होगी।

वहीं दूसरी ओर, विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की संभावनाएं भी चुनाव से पहले कई नए राजनीतिक मोड़ ला सकती हैं। फिलहाल ओवैसी और मायावती के बीच कथित बातचीत को लेकर राजनीतिक हलचल जरूर तेज है, लेकिन इस पूरे मामले पर दोनों नेताओं की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले समय में नए सियासी समीकरण देखने को मिल सकते हैं।

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