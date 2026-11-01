Deepotsav 2026: दीपों की रोशनी में उतरेगी पूरी रामायण! अयोध्या में 14 झांकियां दिखाएंगी देश की सांस्कृतिक तस्वीर

Ramayan Ke Saat Kand: अयोध्या में दीपोत्सव-2026 (Ayodhya Deepotsav) इस बार सिर्फ दीपों की रोशनी और आतिशबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रामनगरी की सड़कों पर भगवान श्रीराम की पूरी जीवन यात्रा भी जीवंत होती दिखाई देगी। दीपोत्सव के दौरान निकलने वाली सांस्कृतिक झांकी यात्रा में रामायण के सातों कांडों की प्रमुख घटनाओं को 14 भव्य झांकियों के जरिए दिखाने की तैयारी है। इन झांकियों में 3D मॉडल के माध्यम से बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक के प्रसंगों को इस तरह सजाया जाएगा कि दर्शकों को रामकथा (Ram Katha)के महत्वपूर्ण दृश्य अपनी आंखों के सामने होते हुए महसूस होंगे। खास बात यह है कि इस बार रामकथा के साथ उत्तर प्रदेश के सात सांस्कृतिक अंचलों और देश के अलग-अलग राज्यों के लोक नृत्यों की भी झलक देखने को मिलेगी। यह पूरी यात्रा साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर रामकथा पार्क तक पहुंचेगी।

