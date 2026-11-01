न सिर खोला, न बड़ी चीरफाड़! नाक के रास्ते निकाला ट्यूमर, सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने कर दिखाया कमाल

चिकित्सालय के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल मरीजों को बेहतर और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से गंभीर बीमारियों का उपचार संभव हो रहा है। इस जटिल ऑपरेशन में न्यूरो सर्जन डॉ. विनोद कुमार तिवारी के साथ एनेस्थेटिस्ट डॉ. एसके सिंह भी शामिल रहे। अस्पताल की इस उपलब्धि से एक बार फिर साबित हुआ है कि सरकारी अस्पतालों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की मेहनत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के दम पर जटिल ऑपरेशन किए जा सकते हैं। मरीज की आंखों की रोशनी में आया सुधार इस पूरी सर्जरी की सबसे बड़ी राहत भरी बात है।