2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘हिंदू धर्म की बुराई कर इस्लाम को अच्छा बताते थे, शादी का झांसा देकर किया शोषण’, पीड़िता बोली- हैवानों की तरह नोचा

KGMU Conversion Case: लखनऊ के KGMU में धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज पर महिला डॉक्टर ने 13 साल तक शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक, रमीज ने नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया। उसे वायरल करने की धमकी देकर डराता रहा। महिला ने मारपीट, जबरन गर्भपात और बंधक बनाकर रखने के आरोप भी लगाए हैं।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Updated: 2 Nov 2026, 1:58 PM IST

UP News

डॉक्टर रमीज पर महिला डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप (X Photo रौशन श्रीवास्तव)

Lucknow Love Jihad Case: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज पर एक महिला डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि आगरा के मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसी दौरान रमीज ने उसे नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह अश्लील वीडियो अपने दोस्तों को दिखाता था।

पीड़िता ने एसटीएफ को दिए बयान में आगरा, दिल्ली और लखनऊ से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र किया है। उसने बताया कि रमीज ने किस तरह शादी का भरोसा दिया, उसके परिवार ने इस रिश्ते को लेकर क्या बातें कहीं और बाद में उसके साथ कैसा बर्ताव किया। महिला के आरोपों में 13 साल तक चले शोषण के साथ धर्म और शादी को लेकर हुई बातचीत का भी जिक्र है।

'नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया'

महिला डॉक्टर ने बताया कि साल 2012 में वह आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज (SNMC) में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान रमीज ने उसे दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए व्हाट्सऐप पर मैसेज किया। पीड़िता ने एसटीएफ को बताया कि रमीज ने उसे आगरा में अपने कमरे पर बुलाया था। वहां नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहा।

पति की मौत पर पत्नी बोली- अधिकारी प्रताड़ित करते थे, कहते थे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे

ये भी पढ़ें
UP News

'शादी झांसा देकर किया शोषण फिर अश्लील वीडियो अपने दोस्तों को दिखाता था'

पीड़िता के अनुसार, साल 2014 में दिल्ली एम्स में पल्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। रमीज उसे कार्यक्रम में लेकर गया और वहां एक कमरा अलॉट कराया। आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उसने वहां भी दुष्कर्म किया। वह अश्लील वीडियो अपने दोस्तों को दिखाता था। उसके दोस्त भी वीडियो को लेकर पीड़िता को चिढ़ाते थे। विरोध करने पर रमीज वीडियो वायरल करने की धमकी देता और जल्द शादी करने की बात कहता था।

दवा दिलाकर गर्भपात करा दिया- पीड़िता

महिला डॉक्टर ने बताया कि साल 2016 में वह गर्भवती हो गई थी। आरोप है कि रमीज उसे आगरा के एक अस्पताल में ले गया और दवा दिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद रमीज की कुछ अन्य हिंदू महिला डॉक्टरों से भी नजदीकियां बढ़ गईं। साल 2023 में रमीज लखनऊ आ गया और केजीएमयू में पढ़ाई शुरू कर दी। पीड़िता का आरोप है कि उसने बहाने से उसे भी लखनऊ बुला लिया और शीश महल स्थित अपने फ्लैट में रखने लगा। वहां भी उसका शोषण जारी रहा।

हिंदू धर्म की बुराई करने का भी आरोप

पीड़िता ने एसटीएफ को बताया कि शुरुआत में रमीज उसे हिंदू धर्म के बारे में अच्छी बातें बताता था, लेकिन बाद में वह हिंदू धर्म को बुरा और इस्लाम को अच्छा बताने लगा। महिला डॉक्टर के मुताबिक, रमीज की मां खतीजा और पिता भी आगरा घूमने आए थे। उन्होंने उससे मुलाकात के दौरान प्यार जताया और शादी के लिए सहमति दी थी।

पीड़िता का कहना है कि रमीज के माता-पिता ने उससे कहा था कि वे खुले विचारों के हैं। वह अपनी पसंद से रह सकती है। रमीज नमाज पढ़ेगा और वह पूजा कर सकती है। इस भरोसे के कारण उसका परिवार से भी लगाव हो गया था।

मटन बनाने से मना किया तो पीटा, दीवार पर पटका सिर

पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह शाकाहारी है। पीलीभीत में रमीज और उसके माता-पिता ने उससे मटन बनाने को कहा। नॉनवेज देखकर उल्टी होने की बात कहते हुए उसने मना कर दिया। इस पर रमीज गुस्सा हो गया और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि उसने लात-घूंसों से पीटा, पैर पकड़कर फर्श पर घसीटा और दीवार पर सिर दे मारा। इससे वह घायल हो गई। कुछ दिन डर के कारण वहां रहने के बाद मौका मिलते ही वह भाग निकली।

अश्लील वीडियो भेजकर तुड़वा दी शादी

महिला डॉक्टर के मुताबिक, लखनऊ से आगरा लौटने के बाद उसके माता-पिता ने उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया। आरोप है कि रमीज ने अश्लील वीडियो भेजकर उसकी शादी तुड़वा दी। जब माता-पिता ने विरोध किया तो उन्हें भी वीडियो भेजकर धमकाया। इसके बाद रमीज ने उसे फिर लखनऊ बुला लिया। पीड़िता डर के कारण उसके साथ रहने लगी।

फ्लैट में बंधक बनाकर काम कराने का आरोप

पीड़िता ने एसटीएफ को बताया कि रमीज ने शीश महल स्थित फ्लैट में उसे बंधक बनाकर रखा था। आरोप है कि उसने उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और लगातार धमकाता था। फ्लैट पर रमीज के माता-पिता भी आते थे। महिला डॉक्टर का आरोप है कि वे उससे टॉयलेट साफ करवाते थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। एक दिन मौका मिलने पर वह वहां से भागकर आगरा पहुंच गई।




लखीमपुर में बेकाबू डंपर ने एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंदा, 2 साल के मासूम समेत 3 की मौत

ये भी पढ़ें
Godna Highway Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 1:58 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘हिंदू धर्म की बुराई कर इस्लाम को अच्छा बताते थे, शादी का झांसा देकर किया शोषण’, पीड़िता बोली- हैवानों की तरह नोचा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ओवैसी का गठबंधन प्रस्ताव, मायावती का इनकार! यूपी की सियासत में नई हलचल

यूपी की सियासत में नए गठबंधन की चर्चा के बीच बसपा सुप्रीमो का दो टूक रुख (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

यूपी चुनाव 2027: अंबेडकरनगर में सपा ने 5 में से 4 सीटों पर दर्ज की थी शानदार जीत, जानिए पूरा चुनावी समीकरण

UP Assembly Election 2027, Ambedkar Nagar, Samajwadi Party, BJP, UP Politics, Ambedkar Nagar Seats, UP News
लखनऊ

‘कब तक दबकर राजनीति करेंगे’ ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- बड़के भइया का झंडा उठाना बंद करिए

OP Rajbhar
लखनऊ

‘भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए, 2027 में सबको मिलेगा हक और इंसाफ’, सपा नेताओं का भाजपा पर हमला

samajwadi party leader fakhrul hasan chand
लखनऊ

‘पहले पूछते थे राहुल कौन हैं, आज दिल्ली में गूंज रहा राहुल का नाम’, इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले इमरान प्रतापगढ़ी

Imran Pratapgarhi, Amit Shah, Rahul Gandhi, INDIA Bloc Rally, Ramlila Maidan
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.