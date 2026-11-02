‘हिंदू धर्म की बुराई कर इस्लाम को अच्छा बताते थे, शादी का झांसा देकर किया शोषण’, पीड़िता बोली- हैवानों की तरह नोचा

Lucknow Love Jihad Case: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज पर एक महिला डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि आगरा के मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसी दौरान रमीज ने उसे नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह अश्लील वीडियो अपने दोस्तों को दिखाता था।