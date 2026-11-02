पति की मौत पर पत्नी बोली- अधिकारी प्रताड़ित करते थे, कहते थे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे

अभिषेक की मौत के बाद उनकी मां सुशीला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने बताया कि अभिषेक उनका इकलौता बेटा था और वही उनके जीने का सहारा था। अब वह किसके सहारे रहेंगी। सुशीला देवी ने आरोप लगाया कि ऑफिस में अभिषेक से बहुत काम कराया जाता था और उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। उन्होंने कहा कि बेटे से ऑफिस में बहुत काम करवाते थे। अधिकारी उसे छुट्‌टी नहीं दे रहे थे। उस बड़े अधिकारी का नाम नहीं पता। बेटे को बहुत टॉर्चर करते थे। कहते थे कि तुम्हे साउथ में भेज देंगे। सुबह 6 बजे से ही डांटना शुरू कर देते थे। रात दिन नौकरी कर रहे थे।