हमीरपुर में घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची को उठा ले गया आरोपी, रेप के बाद हत्या; मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली

Hamirpur Rape Murder Case: हमीरपुर में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने के मामले में आरोपी हीरालाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। सोमवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस उसे सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर लेकर जा रही थी। इसी दौरान पावर हाउस के पीछे उसने पहले से छिपाकर रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। आरोपी को पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। इससे पहले रविवार रात बच्ची का शव अरहर के खेत में मिला था।