हमीरपुर में घर में सो रहे बुजुर्ग की हत्या, पोती ने कमरे में देखा खून

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए हैं। मृतक के गले पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।