UP MLC Election 2026: ‘पश्चिम बंगाल जैसी गुंडई यूपी में भी’, सपा प्रत्याशी बोले- 12 जिलों में आपातकाल से भी बदतर हालात’

आगरा में सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधकों को परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि आगरा समेत 12 जिलों में आपातकाल से भी ज्यादा बुरी स्थिति है। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की मुख्यमंत्री पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए गए थे, लेकिन यूपी में भी ऐसा ही किया जा रहा है। आकाश अग्रवाल ने कहा कि गुंडई आपने भी उतनी ही की है, लेकिन बस उतने बलात्कार और हत्या नहीं हो पाई। इसी एक-दो बातों की कमी रह गई। उन्होंने कहा कि सत्ता में होने के कारण उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सपा प्रत्याशी ने मांग की कि मतगणना चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार हो और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष व ईमानदारी से पूरी कराई जाए।