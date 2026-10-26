26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP News: ‘शिल्पित’ ब्रांड से बिकेंगे ODOP-ODOC उत्पाद, Amazon-Flipkart समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जगह

Shilpit Brand: उत्तर प्रदेश में ODOP और ODOC उत्पाद अब ‘शिल्पित’ ब्रांड से बिकेंगे। यूपी लघु उद्योग निगम की योजना से स्थानीय उद्यमियों को ऑनलाइन बाजार, बेहतर भुगतान और नए अवसर मिलेंगे।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Updated: 26 Oct 2026, 7:37 PM IST

लखनऊ और कानपुर में खुलेंगे वेयरहाउस, Amazon-Flipkart समेत क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे उत्पाद (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

लखनऊ और कानपुर में खुलेंगे वेयरहाउस, Amazon-Flipkart समेत क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे उत्पाद (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

ODOP Products On Amazon: उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को कारोबार के नए अवसर देने के लिए यूपी लघु उद्योग निगम ने नई पहल की है। निगम अब ‘शिल्पित’ ब्रांड के नाम से एक जिला एक उत्पाद (ODOP) और एक जिला एक व्यंजन (ODOC) के उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री की योजना पर काम करेगा। इसके तहत स्थानीय कारीगरों, छोटे उद्यमियों और उत्पाद निर्माताओं को अपने सामान की बिक्री के लिए नए मंच उपलब्ध कराने की तैयारी है। योजना को निगम के निदेशक मंडल की 269वीं बैठक में सैद्धांतिक सहमति दी गई।

इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय उद्यमों को संगठित बाजार से जोड़ना है। इसके माध्यम से उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के साथ छोटे कारोबारियों को विपणन, वितरण और भुगतान से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। निगम की यह पहल उसके लिए आय का नया स्रोत विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

‘शिल्पित’ ब्रांड के तहत पहले चरण में दो रिटेल स्टोर

योजना के शुरुआती चरण में ‘शिल्पित’ ब्रांड के नाम से दो रिटेल स्टोर शुरू करने की तैयारी है। इन स्टोर के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयार होने वाले ODOP और ODOC उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को एक साझा ब्रांड के अंतर्गत बाजार में पेश करने से उनकी पहचान मजबूत करने और ग्राहकों तक उनकी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

योजना के तहत उत्पादों की बिक्री और ग्राहकों की प्रतिक्रिया का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर भविष्य में नए स्टोर खोलने का निर्णय लिया जाएगा। निगम की योजना आगे चलकर ‘शिल्पित’ ब्रांड के स्टोर को फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी संचालित करने की है। इससे कारोबार के विस्तार के साथ वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

लखनऊ और कानपुर में बनेंगे वेयरहाउस

उत्पादों के संग्रह, भंडारण और समय पर आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लखनऊ और कानपुर में वेयर हाउस खोलने की योजना बनाई गई है। इन वेयरहाउस के माध्यम से उत्पादों को व्यवस्थित तरीके से रखने और मांग के अनुसार विभिन्न बिक्री केंद्रों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए मजबूत आपूर्ति व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। वेयरहाउस और रिटेल स्टोर के बीच बेहतर तालमेल से उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने तथा ग्राहकों की मांग के अनुसार आपूर्ति करने में मदद मिल सकती है। निगम की योजना बिक्री के प्रदर्शन और बाजार की जरूरतों के आधार पर आगे वेयरहाउस की संख्या बढ़ाने की भी है।

Amazon, Flipkart और Blinkit पर भी मिलेगी जगह

‘शिल्पित’ ब्रांड की योजना को केवल रिटेल स्टोर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके तहत Amazon, Flipkart, Blinkit और Zepto जैसे ई-कॉमर्स एवं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इससे स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बाजार में जगह मिलने और प्रदेश के बाहर के ग्राहकों तक पहुंचने के अवसर बढ़ सकते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री से छोटे उद्यमियों को व्यापक ग्राहक वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलने की संभावना है। पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय खाद्य उत्पादों और अन्य क्षेत्रीय उत्पादों की ऑनलाइन उपलब्धता बढ़ने से उनके प्रचार-प्रसार को भी गति मिल सकती है। हालांकि, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की उपलब्धता और बिक्री योजना के क्रियान्वयन के अनुसार आगे बढ़ेगी।

उद्यमियों को एक सप्ताह में भुगतान, न बिकने वाला स्टॉक भी लौटेगा

इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में उद्यमियों के भुगतान और स्टॉक प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था शामिल है। निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, संबंधित उद्यमियों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा, जो उत्पाद नहीं बिकेंगे, उन्हें वापस लेने का भी प्रावधान रखा जाएगा।

इन व्यवस्थाओं से छोटे कारोबारियों को बिक्री के बाद भुगतान के लिए लंबा इंतजार करने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, न बिकने वाले स्टॉक को वापस लेने की सुविधा से उद्यमियों के लिए कारोबार का जोखिम कम हो सकता है। इससे वे अपने उत्पादों को नए बाजार में लाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। योजना की सफलता के लिए भुगतान और वापसी संबंधी नियमों का स्पष्ट तथा समयबद्ध क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रहेगा।

निदेशक मंडल की बैठक में योजना को सैद्धांतिक सहमति

यूपी लघु उद्योग निगम की 269 वीं निदेशक मंडल की बैठक निगम अध्यक्ष राकेश गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपाध्यक्ष नटवर गोयल, निदेशक शिशिर सिंह, प्रबंध निदेशक रोहित आनंद, राजीव कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निदेशक मंडल ने ‘शिल्पित’ ब्रांड के तहत ODOP/ODOC उत्पादों की मार्केटिंग योजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए।

कुल मिलाकर, ‘शिल्पित’ ब्रांड की पहल उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को एक साझा पहचान देने, छोटे उद्यमियों के लिए बिक्री के नए रास्ते खोलने और पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। रिटेल स्टोर, वेयरहाउस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री का विस्तार होने पर स्थानीय कारोबारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। अब योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और बाजार में इसकी स्वीकार्यता पर नजर रहेगी।

Bithoor Development Project: योगी का विजन, बिठूर को 411 करोड़ की सौगात; लखनऊ में ग्लोबल समिट

ये भी पढ़ें
बिल्हौर-बिठूर को 411 करोड़ रुपये की 48 विकास परियोजनाओं की सौगात, लखनऊ में जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 का करेंगे शुभारंभ (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 7:37 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP News: ‘शिल्पित’ ब्रांड से बिकेंगे ODOP-ODOC उत्पाद, Amazon-Flipkart समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जगह

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रॉपर्टी मालिकों के लिए बड़ी खबर: यूपी में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण होगा आसान, डिजिटल आईडी से रिकॉर्ड का सत्यापन

यूनिक प्रॉपर्टी आईडी से हर संपत्ति की होगी विशिष्ट पहचान, ई-नगर सेवा पोर्टल पर दर्ज हुईं 56.57 लाख संपत्तियां (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

‘बांग्लादेश के मुद्दे पर बीजेपी का दोहरा रवैया’: अडानी की बिजली सप्लाई पर संजय सिंह ने सरकार को घेरा

AAP Sanjay Singh
लखनऊ

‘ओवैसी जी का दर्द बयां कर रहा है कि विपक्ष का क्या हश्र होने वाला है’: असीम अरुण का करारा तंज

Asaduddin Owaisi
लखनऊ

योगी का विजन, बिठूर को 411 करोड़ की सौगात; लखनऊ में ग्लोबल समिट

बिल्हौर-बिठूर को 411 करोड़ रुपये की 48 विकास परियोजनाओं की सौगात, लखनऊ में जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 का करेंगे शुभारंभ (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

‘किसी का वोट न छूटे, न दोहराया जाए’, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर भड़के अखिलेश यादव; चुनाव आयोग से की बड़ी मांग

Akhilesh Yadav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.