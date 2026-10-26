UP News: ‘शिल्पित’ ब्रांड से बिकेंगे ODOP-ODOC उत्पाद, Amazon-Flipkart समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जगह

ODOP Products On Amazon: उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को कारोबार के नए अवसर देने के लिए यूपी लघु उद्योग निगम ने नई पहल की है। निगम अब ‘शिल्पित’ ब्रांड के नाम से एक जिला एक उत्पाद (ODOP) और एक जिला एक व्यंजन (ODOC) के उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री की योजना पर काम करेगा। इसके तहत स्थानीय कारीगरों, छोटे उद्यमियों और उत्पाद निर्माताओं को अपने सामान की बिक्री के लिए नए मंच उपलब्ध कराने की तैयारी है। योजना को निगम के निदेशक मंडल की 269वीं बैठक में सैद्धांतिक सहमति दी गई।