‘बांग्लादेश के मुद्दे पर बीजेपी का दोहरा रवैया’: अडानी की बिजली सप्लाई पर संजय सिंह ने सरकार को घेरा

आप सांसद का यह बयान राजनीतिक तापमान बढ़ा सकता है। उन्होंने भाजपा पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब इन बातों को समझ रही है। संजय सिंह का जोर इस बात पर था कि सत्ताधारी दल भावनाओं से खेलता है लेकिन व्यवहार में अलग रास्ता अपनाता है।

यह बयान लखनऊ में दिए गए और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे आरोप-प्रत्यारोप चुनावी माहौल को और तेज कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाती रही है, जबकि सत्ताधारी दल इन आरोपों को राजनीतिक हथकंडा बताता है।