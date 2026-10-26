न्याय की गुहार लेकर मंत्री आवास पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी, सुंदरकांड पाठ के बीच पुलिस ने बसों से भेजा इको गार्डन

Candidate Protest:उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में आरक्षण विसंगति दूर करने और नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया। पिछले 56 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थी सुबह करीब 11 बजे मंत्री के आवास के बाहर एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने राम दरबार स्थापित कर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों को वहां से हटाकर बसों में बैठाया और लखनऊ के इको गार्डन भेज दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से संबंधित आयोगों के आदेशों के अनुपालन और भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।