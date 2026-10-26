BJP Protest: मोदी के पिता पर कथित टिप्पणी से भड़की बीजेपी, लखनऊ में प्रदर्शन, कांग्रेस से माफी की मांग

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के संबंध में की गई कथित टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने बयानों में सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। दूसरी ओर, इस मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष और कथित टिप्पणी का पूरा संदर्भ सामने आने के बाद ही विवाद की तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकेगी। लखनऊ में हुए इस प्रदर्शन ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हजरतगंज में निकाले गए मार्च के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा। अब इस मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया और संबंधित बयान के संदर्भ पर नजर रहेगी।