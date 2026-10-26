Bithoor Development Project: योगी का विजन, बिठूर को 411 करोड़ की सौगात; लखनऊ में ग्लोबल समिट

GCC Innovation Summit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जन सुविधाओं का विस्तार, निवेश को प्रोत्साहन और नवाचार को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करना ही नए उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ युवाओं को शिक्षा, तकनीक, अनुसंधान और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेकर आधुनिक तकनीक, निवेश और नवाचार के माध्यम से भविष्य की नई संभावनाओं का निर्माण कर रहा है।