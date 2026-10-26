‘किसी का वोट न छूटे, न दोहराया जाए’, वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े को लेकर चुनाव आयोग पर भड़के अखिलेश यादव; चुनाव आयोग से की बड़ी मांग

Akhilesh Yadav Slams Election Commission: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि वोटर लिस्ट में धांधली को रोकने के लिए वोट को आधार कार्ड और बायोमेट्रिक से लिंक किया जाना चाहिए। अखिलेश ने बूथ स्तर पर इसके लिए उपकरण उपलब्ध कराने की भी मांग की है।