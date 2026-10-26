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‘किसी का वोट न छूटे, न दोहराया जाए’, वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े को लेकर चुनाव आयोग पर भड़के अखिलेश यादव; चुनाव आयोग से की बड़ी मांग

Akhilesh Yadav Statement: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को खास सलाह दी है। अखिलेश ने कहा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग जिलों में वोट दर्ज होने के मामले सामने आ रहे हैं। जानिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा...
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Updated: 26 Oct 2026, 4:09 PM IST

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव फोटो एएनआई

Akhilesh Yadav Slams Election Commission: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि वोटर लिस्ट में धांधली को रोकने के लिए वोट को आधार कार्ड और बायोमेट्रिक से लिंक किया जाना चाहिए। अखिलेश ने बूथ स्तर पर इसके लिए उपकरण उपलब्ध कराने की भी मांग की है।

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26 Oct 2026, 4:09 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘किसी का वोट न छूटे, न दोहराया जाए’, वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े को लेकर चुनाव आयोग पर भड़के अखिलेश यादव; चुनाव आयोग से की बड़ी मांग

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