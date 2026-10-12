‘जहां बैठेंगे वहीं जंतर-मंतर बन जाएगा’, प्रदर्शन रोकने पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- कमजोर लोग पुलिस को करते हैं आगे

यह पूरा विवाद वोटर लिस्ट में हुई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची की जांच प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए हैं। इस वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता सड़क पर उतरे हैं। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक आधिकारिक याचिका भी दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। विपक्षी दलों ने मतदाताओं के नाम हटाए जाने और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही CEC मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं।