Uttar Pradesh Assembly Seats: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। परिसीमन के बाद प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर करीब 120 और विधानसभा सीटें 403 से बढ़कर लगभग 604 हो सकती हैं। सीटों की संख्या बढ़ने के साथ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं भी बदलेंगी। इसका असर राजनीतिक दलों के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर पड़ेगा। वहीं, महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है।