चंद्रशेखर आजाद (Photo IANS)
Uttar Pradesh Politics News: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने NDA के वोट शेयर और उसके पुराने सहयोगियों के साथ आने से मिलने वाले राजनीतिक फायदे पर सवाल उठाए। चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से NDA का वोट शेयर बढ़ा जरूर है, लेकिन पुराने सहयोगियों के वोट घटाने पर यह फिर करीब 33 फीसदी रह जाता है। उन्होंने महिला आरक्षण और कमजोर वर्गों के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भी चुनावी समीकरण समझ रही है।
चंद्रशेखर आजाद ने NDA के चुनावी समीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली बार कई पार्टियां एक साथ आई थीं और उन्हें 36 फीसदी वोट मिले थे, जबकि NDA को करीब 43 फीसदी वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस के समर्थन से NDA का वोट शेयर लगभग 2.5 फीसदी बढ़कर 38 से 39 फीसदी तक पहुंच गया है।
हालांकि, उन्होंने भाजपा के पुराने सहयोगियों का जिक्र करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अब NDA के साथ आ गए हैं। चंद्रशेखर के मुताबिक, अगर इन पुराने सहयोगियों का वोट शेयर घटा दिया जाए तो NDA का कुल वोट शेयर 5 से 6 फीसदी तक कम हो जाएगा और यह करीब 33 फीसदी रह जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि वे 33% वोटों के साथ सरकार कैसे बनाएंगे? उत्तर प्रदेश के लोग भी यह समझते हैं।
चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा के घोषणापत्र में कमजोर वर्गों को लेकर किए गए वादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय जो आरोप लगे थे, उनके बारे में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में केवल इतना स्पष्ट किया है कि इस बार ऐसी चीजें नहीं होंगी। उनके मुताबिक, इसमें कोई खास नई बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि कमजोर तबकों को लेकर भाजपा की बातें सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की रैली के बाद सामने आई हैं। चंद्रशेखर ने इसे बहुजन संकल्प स्वराज रैली और बहुजन समाज संकल्प रैली से बने दबाव का जवाब बताया।
महिला आरक्षण के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि इसे महिला आरक्षण बिल कहना सही नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था। उन्होंने कहा कि उस समय उनकी मांग थी कि SC, ST और OBC महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण में अलग कोटा दिया जाए। चंद्रशेखर के मुताबिक, भाजपा लंबे समय से कोटे के अंदर कोटा देने की मांग कर रही थी, लेकिन जब ऐसा करने का मौका आया तो इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने इस पर दुख जताते हुए कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि उस समय की लीडरशिप ने इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से नहीं उठाया।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश