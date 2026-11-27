SP Congress Alliance Seat Sharing: बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मांगों को सही बताते हुए कहा कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए। रजवी ने समाजवादी पार्टी की ओर से बातचीत के बीच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ऐसा करके कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहती है और उसके साथ मजाक कर रही है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है।