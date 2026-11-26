बरेली। जिले में अस्पतालों की फार्मेसी और मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की बिक्री में मनमानी और नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों पर औषधि विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अस्पतालों की फार्मेसी और मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण कर निर्धारित मानकों की जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर संचालकों को सात दिनों के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। निर्धारित समयसीमा के बाद अनियमितता मिलने पर विभाग कार्रवाई करेगा।