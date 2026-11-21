बरेली। प्रदेश में कारोबार करने वाले व्यापारियों ने अब अपने भविष्य की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 10 मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद हर पंजीकृत व्यापारी को तीन हजार रुपये महीने पेंशन देने से लेकर पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराने तक की मांग शामिल है। व्यापारियों ने साफ कहा कि कारोबार में दिन-रात मेहनत करने वालों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए।