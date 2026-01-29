बरेली में सर्राफा व्यापारियों ने बनाई अपनी नई ताकत, नए संगठन की हुई शुरुआत, अब एकजुट होकर उठेगी आवाज

प्रदेश अध्यक्ष अनिल पाटिल ने कहा कि अब सर्राफा व्यापारी अकेला नहीं रहेगा, संगठन हर परेशानी में उसके साथ खड़ा रहेगा। मंडल अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा ने कहा कि संगठन का मकसद व्यापारियों की सुरक्षा और आपसी एकजुटता को मजबूत करना है। जिला अध्यक्ष सुशील बंसल ने सभी व्यापारियों को एक मंच पर जोड़ने की बात कही। महानगर अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने सोने-चांदी के बढ़ते दामों से हो रही दिक्कतों पर चिंता जताई। जिला प्रभारी रामनारायण गुप्ता ने गांव-कस्बों के व्यापारियों को भी संगठन से जोड़ने का भरोसा दिलाया।