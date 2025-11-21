आंवला में विधवा पेंशन घोटाला: डीएम ने एसएसपी को भेजी रिपोर्ट, एसआईटी गठित कर विस्तृत जांच के आदेश

इसके बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ और एसडीएम आंवला को लंबित जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पांच महीने की जांच के बाद एसडीएम विदुषी सिंह ने पिछले सप्ताह डीएम को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कई तथ्य स्पष्ट न होने पर डीएम ने इसे पुलिस जांच के लिए भेज दिया। एसडीएम ने बताया कि पेंशन सत्यापनकर्ताओं के नाम पता नहीं चल सके। बीडीओ और जिला प्रोबेशन अधिकारी से पत्राचार के बावजूद सहयोग नहीं मिला। हालांकि जिन बिचौलियों ने सुहागिनों के पति के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र तैयार करवाए, उनके नामों का खुलासा हुआ है।